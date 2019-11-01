انكماش متوقع للتضخم في 2019 .. ونموه 2 % للعامين المقبلين

قلصت وزارة المالية تقديراتها للتضخم في السعودية بنهاية 2019، ليسجل انكماشا بنسبة 1 في المائة، بعد تقديرات سابقة 2.3 في المائة وتحديث التضخم في السعودية، بناء على المعطيات الحالية للتضخم منذ بداية العام حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، إذ يلاحظ تلاشي الأثر المرتبط بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال العام الماضي كضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تقديرات التضخم للعامين المقبلين 2020 و2021 تأتي عند مستوى تضخم يقدر بنحو 2 في المائة، فيما تشير التقديرات الأولية لمستوى تضخم عند 1.8 في المائة للعام 2022.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت الوزارة في وقت سابق أن توقعاتها تعتمد على عدة‏ عوامل من أهمها أداء سوق النفط ودقة التطبيق والتزامن بين برامج الإصلاح الاقتصادي.

وفيما تؤثر الإصلاحات إيجابيا في استدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل، إلا أنها قد تؤثر سلبا في النمو الاقتصادي ما لم تتزامن مع برامج التحفيز الاقتصادي كتفعيل "حساب المواطن"، وحزم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي.

ويواجه الاقتصاد العالمي عديدا من المخاطر التي تؤثر في مسار نموه، وعلى حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمار واستقرار الأسواق العالمية.

ومن أبرز هذه التحديات النزاعات التجارية التي دفعت عديدا من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعامين المقبلين.

وكان التضخم في السعودية خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2019، انكمش بأقل وتيرة شهرية منذ بداية العام عند 0.7 في المائة.

وكان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتجا عن تراجع إيجارات المساكن 6.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



* وحدة التقارير الاقتصادية