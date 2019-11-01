«لوسيد موتورز»: 15 ألف سيارة كهربائية باكورة إنتاجنا في 2021

كشف لـ"الاقتصادية" بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التقني في شركة لوسيد موتورز، عن نقاشات مع مستثمرين سعوديين لبناء مصنع سياراتها في المملكة بعد نجاحه في الولايات المتحدة، دون أن يحدد بشكل نهائي موعدا لذلك.

وقال إن باكورة إنتاج المصنع في أمريكا 15 ألف سيارة كهربائية في 2021، فيما سيبدأ عمل المصنع في أريزونا في نهاية 2020.

وأضاف أن سعر سيارة الشركة الكهربائية سيبلغ أكثر من 100 ألف دولار، وهناك نسخ مختلفة بأسعار أقل ستنتج لاحقا.

وعبر عن أمله في أن تتاح السيارة للاستيراد في المملكة، بحسب لوائح الاستيراد الموجودة، وأن يستمتع السعوديون بتجربتها.

وأوضح، أن سرعة السيارة تصل إلى أكثر من 230 ميلا في الساعة، وبعضها يصل إلى 240 ميلا في الساعة وتسير دون حاجة إلى الشحن مسافة 400 كيلو متر.

وعدّ أن التركيز حاليا ينصب على إنتاج السيارة، لكن يمكن مستقبلا تقديم المساعدة في تأسيس المحطات والبنية التحتية اللازمة لهذا النوع من السيارات الكهربائية.