الأسهم السعودية تتراجع 48 نقطة بضغط «المصارف» .. والسيولة عند ملياري ريال

عادت الأسهم السعودية للتراجع لتغلق عند 7744 نقطة فاقدة 48 نقطة بنحو 0.62 في المائة. وتراجع مؤشر "إم تي 30" خمس نقاط 0.51 في المائة، ليغلق عند 1098 نقطة، بضغط من القطاع المصرفي بقيادة "الراجحي".

ويبدو أن استجابة السوق كانت سلبية لقرار خفض الفائدة، رغم قدرة المصارف على تحقيق نمو في الأرباح، حيث لا تعد أسعار الفائدة العامل الوحيد في تحديد ربحية المصارف، وذلك لوجود ائتمان بتكلفة ثابتة لا تتغير مع تغير أسعار الفائدة، كما أن نمو القروض يحد من أثر تراجع أسعار الفائدة، إضافة إلى مداخيل المصارف من عمليات أخرى غير منح الائتمان. وتراجع أسعار الفائدة سيخفض من المخصصات وقد تنعكس إلى أرباح، ويشجع القطاع الخاص والمستهلكين على طلب الائتمان، ما يدعم ربحية القطاع.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7792 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7719 نقطة فاقدا 0.95 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7744 نقطة فاقدا 48 نقطة بنحو 0.62 في المائة. وتراجعت السيولة 32 في المائة بنحو 964 مليون ريال لتصل إلى ملياري ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 21 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 81 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.14 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة لتصل إلى 95 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" 1.97 في المائة، يليه "الأدوية" 0.78 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.31 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" 1.74 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" 1.7 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.68 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 35 في المائة بقيمة 717 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 20 في المائة بقيمة 412 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 7 في المائة بقيمة 135 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "طباعة وتغليف" 3.9 في المائة، ليغلق عند 12.22 ريال، يليه "سلامة" 3.65 في المائة، ليغلق عند 11.92 ريال، وحل ثالثا "ساسكو" 3.2 في المائة، ليغلق عند 25.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "جبل عمر" 4 في المائة ليغلق عند 25.10 ريال، يليه "المواساة" 3.4 في المائة ليغلق عند 82 ريالا، وحل ثالثا "بترورابغ" 3 في المائة، ليغلق عند 20.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 338 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 194 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 151 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية