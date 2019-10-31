مبادرة مستقبل الاستثمار.. السعودية قوة اقتصادية عظمى في الثقافة والاستدامة ورسالتها في قمة العشرين مختلفة

وصف مشاركون في ختام مبادرة مستقبل الاستثمار، الاقتصاد السعودي بالقوي والمنيع أمام التحديات العالمية المقبلة، منوهين بنموه وتنوعه، ما يجعل المملكة أرضا للفرص في المستقبل، خاصة في قطاعات التعدين والصحة والسياحة والترفيه والثقافة واللوجستية. وأشاروا خلال الجلسات إلى أن المملكة ستقدم رسالة مختلفة في قمة العشرين المقبلة، منوهين بكونها قوة عظمى ليس فقط في الاقتصاد بل في الثقافة والاستدامة، كما أنها تعد ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين بعد اليابان وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نمو الاقتصادي الرقمي. وقال محمد الجدعان وزير المالية، "إن السعودية حققت تقدما كبيرا في الإصلاح خلال العشرة أشهر الماضية، ولدينا نمو كبيرو تنوع في الاقتصاد المحلي عبر الرياضة والترفيه والتقنية، إلى جانب تحول قطاع الإنشاءات منذ 2014 من نقطة سلبية إلى إيجابية بنسبة 3 في المائة". وأفاد وزير المالية خلال حديثه في جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الشرق الأوسط؟ كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي؟" ضمن منتدى مبادرة الاستثمار الذي تستضيفه الرياض واختتمت فعالياته اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي تغيرت تنبؤاته وتوقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث أن ذلك يتأثر بنقطتين تتضمن ما يحدث على أرض الواقع من الناحية الدولية واستعداد المملكة بالنسبة للسياسة المالية والاقتصادية وجاهزيتها للتغيرات والتحديات الدولية. وبين أن ذلك يؤثر على الناتج النفطي، حيث أن الناتج الإجمالي ناقص بسبب تخفيف إنتاج النفط بالتعاون مع دول الخليج للتأكد من استقرار السوق بالمنطقة والتأكد من الاستدامة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد والصناعة. وأشار الجدعان إلى أن المملكة تركز على الناتج غير النفطي للإسهام في استقرار النمو والتطوير وكذلك استهداف مؤشرات الأداء الرئيسة ما بين الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي إلى جانب التركيز على النفط وإنتاجه، منوها بكلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة حول رؤية المملكة واستهدافاها من حيث إضافة قيمة إضافية أكبر للوصول إلى الصناعات التحويلية الأخرى. وأكد الجدعان خلال حديثه في جلسة وشارك بها الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين والدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، أن السعودية تسعى إلى أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات العالمية والمحلية من خلال تحسين جميع القطاعات والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية. وأضاف الجدعان "عندما نتحدث عن المملكة نتحدث أيضا عن دول الخليج العربي والجهود الممتدة لعمليات الإصلاح والتأكد من التنسيق بين الجميع". مبينا أن السعودية تتطلع إلى إصلاحات هيكلية على أرض الواقع في السنوات المقبلة، حيث أحرزت تقدما كبيرا في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول ولاسيما في مؤشرات التنافسية والاستجابة من قبل الحكومة للتغيرات والتقنيات والقطاع الخاص إلى جانب التركيز على صناعات بعينها. وأشار إلى أن FDI ارتفع بشكل كبير في المملكة، مستشهدا بارتفاع عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية خلال التسع سنوات الماضية ويعد ذلك نموا كبيرا لاسيما وأن الكثير من الاستثمارات الأجنبية ارتفع بنسبة 3 في المائة في مجال القطاع الخاص. وأوضح أن هناك طلبا كبيرا على المصروفات الحكومية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل تحلية الماء ومعالجة المياه ودعم القطاع الخاص للمشاركة في الإصلاحات. من جهته، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة وعضو في مجموعة الدول العشرين وقد أنجزت إصلاحات كبيرة وتحسينات فيما يتعلق بتقارير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي يعد شهادة على تطور قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان"ما هو مستقبل آسيا؟ هل تتجاوز القارة المزدهرة الغرب المثقل بالمشاكل؟ وشارك فيها كل من رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك في شركة موتيلا أوزوال للخدمات المالية في الهند رامديو أغراوال، ومدير الاستثمار في بنك تشينا ميرشانتس بالصين جو تشاو. وأفاد وزير التجارة أن المملكة لديها خليط مختلف من النسب التنافسية والمزايا التنافسية، مبينا أنها صعدت صعودا مذهلا في بيئة إنشاء الأعمال بفضل بيئة أعمال متينة ومجتمع شبابي وموارد طبيعية غنية وبينية تحتية قوية. وقال "السعوديون يحبون استضافة الآخرين والزوار وإكرامهم وذلك يجعل المملكة أرضا للفرص في المستقبل خاصة عندما يتم جمع ذلك مع القطاعات الأخرى مثل التعدين والصحة والسياحة والترفيه والثقافة واللوجستية وغيرها". متطرقا إلى المشاريع الكبيرة المنصبة في رؤية المملكة 2030 مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية. وأبان أن المملكة لديها أرض خصبة ومزيج من الرمل والشمس والبحر والناحية البيئية التي تجعلها مميزة وفردية من نوعها، موضحا أن كل ذلك يجعل المملكة لديها فرصة غير مسبوقة للمستثمرين لكي يستثمروا فيها. وأفاد وزير التجارة أن 60 في المائة من السكان حول العالم من آسيا وأن الناتج المحلي 64 في المائة من الشحنات تأتي من آسيا وأن 60 في المائة من الاختراعات تأتي من آسيا و 48 في المائة من الطلاب الدوليين من آسيا وقرابة 40 في المائة من المسافرين من آسيا. وأبان وزير التجارة أن المملكة هي الرابط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أهمية دعم الشاب لكونهم يمتلكون خططا ورؤية ويفكرون خارج الصندوق. مبينا أن قارة آسيا لديها كل مقومات النجاح والتقدم على جميع الأصعدة. من ناحيته، أكد ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، أن قمة العشرين المقبلة ستوصل رسالة مختلفة، والسعودية قوة عظمى ليس فقط في الاقتصاد فقط ولكن في الثقافة والاستدامة. وقال خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمبادرة مستقبل الاستثمار "ما هو مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية ومجموعة العشرين" إن الصين وأمريكا لديهما علاقات صلبة متعددة الفرص رغم المشكلات الحاصلة وعلى مجموعة العشرين مناقشة الأزمة بينهما، وسيكون الجيل الخامس منافسة بين الصين وكوريا الجنوبية وأمريكا. بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة موتيلال أوزوال للخدمات المالية في الهند رامديو أغراوال، أن الاقتصادي في الهند تطور بنسبة 9 بالمائة من ناحية الناتج المحلي، مؤكدا فتح التجارة للجميع والسعي إلى أن تكون الهند من أفضل الاقتصادات في العالم، ودعا المستثمرين إلى البحث عن الفرص وانتهازها للانفتاح على تجارب وأسواق العالم، موضحا أن الهند شهدت قفزة نوعية لقطاع الأعمال والمشاريع الناشئة. بدوره أكد مدير الاستثمار في بنك تشينا ميرشانتس بالصين جو تشاو جو أهمية الاستثمار في التعليم ودعم الشباب كونه من سيقود الاقتصاد في المستقبل مما يسهم في النهوض بالاقتصاد، متناولا الاستثمار بين المملكة والصين في جميع المجالات. وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، أن المملكة تعد ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين بعد اليابان وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نمو الاقتصادي الرقمي، وستكون في الفترة القادمة من أقوى الدول في الاقتصاد الرقمي. جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان "القمة الثالثة: ما هو مستقبل المجتمع العالمي" إذ قال "إننا في المملكة العربية السعودية تقدمنا عالمياً في سرعة الإنترنت 80 مركزًا، حيث نحتل المرتبة الخامسة والعشرين بعد أن كنا في المرتبة 105 عالمياً، فيما نحتل المرتبة الثالثة في مجال تطبيق الجيل الخامس". وأضاف: "سنقوم مع التطبيقات السحابية وتقنية الجيل الخامس بتحويل الرعاية الصحية من خلال الحوسبة المكانية، حيث يمكن للطبيب في أي جزء آخر من العالم معرفة أين توجد مناطق الألم ونقل التشخيص عن بعد إلى مستوى جديد، حيث حققنا من خلال تطوير برنامج "صحة رقمية" نحو نصف مليون استشارة طبية رقمية ونطمح إلى رفع العدد في المستقبل". وبين المهندس السواحة أن مبادرة مستقبل الاستثمار في العام الماضي تناولت جانب الثقافة والترفيه، وفي هذا العام تناولت الابتكار التقني، كما تناولت الجلسة جهود الشركات في مختلف أنحاء العالم الهادفة إلى تحسين صحة البشر والترويج لمستويات جديدة من الازدهار والسعادة، مما يرفع من مستوى الوعي الجماعي على مستوى العالم ويعيد تعريف المجتمع الحديث. وتطرق إلى الاستراتيجيات والسياسات والشراكات الضرورية للموازنة بين الإنتاجية والإنجاز الشخصي، والمشاركة الاجتماعية بطريقة آمنة، والأطر الجديدة القادرة على دعم التماسك الاجتماعي أثناء فترة التحولات الاجتماعية ذات الوتيرة السريعة، وكيف يمكن للمجتمعات والاقتصادات أن تتطور لتصبح أكثر مساواة وتركيزاً على البشر. من جانبه، قال الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين "إن البحرين تنتقل من النمو الموجه الحكومي إلى تهيئة الأرض الخصبة للقطاع الخاص فعندما تقود الحكومة مشروعا فهي تسهم بريال واحد في الاقتصاد، وبينما لو اكتفت بتشريع القوانين والأحكام وأتاحت للقطاع الخاص تولي القيادة فسيحقق إنجازاً كبيراً للاقتصاد المحلي". وأضاف يجب أن تقوم الحكومات بإيجاد بيئة تنظيمية جديدة لكي تمكن القطاع الخاص بذلك. موضحا أن الخطة المالية في البحرين لا تعتمد على تقليص النفقات فقط ولا على توليد الإيرادات لكنها في فحواها بشكل عام هي عن طريق مواءمة النمو الاقتصادي مع التحسينات الإيجابية في الخطة المالية العامة وهذا ما تتحور عليه. بدوره، قال الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي "ما فعلناه في منطقة الخليج على مر التاريخ أمرا ملهما حيث حولنا هذه الصحراء إلى مدن حضارية ذات بنية تحتية قوية وخدمات صحية متينة ولم يعد من المقبول أن تتدخل الحكومات في الأعمال بشكل تفصيلي ولكن عليها أن تثق بقدرة القطاع الخاص على قيادة الاقتصاد". وشدد على أهمية القطاع الخاص، مبينا أن الوقت أصبح مواتيا ليكون له دور أكبر ليقود الاقتصاد وهذا ما تؤكد عليه رؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2025 بحيث يجب أن يكون القطاع الخاص رائدا في ذلك. وأضاف "كان اقتصادنا يعتمد على النفط ولايزال، وهو يسهم في الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة ولا يمكن أن ننظر إلى هذه المنطقة على أنها فقط منتجة للنفط ولكن عليها مسؤوليات كاستقرار امتدادات الطاقة والتأكد من أن العالم لديه احتياجاته، مؤكدا أن هذه نقطة إيجابية لدول الخليج حيث تضطلع بدور في غاية الأهمية وهو استقرار سوق الطاقة. وتطرق الحجرف إلى رؤية الكويت 2025، مبينا أن الحكومة تقوم بإصلاحات ضخمة بما في ذلك البنية التحتية والمدارس والرعاية الصحية. وأشار إلى أن دول الخليج موجودة وستبقى موجودة، حيث نعمل على المجال الاقتصادي بشكل متكامل في هذا الاجتماع وفي كل اجتماع بهذه الطريقة ولن نتوقف عن هذا أبدا. وقال جاي والدر الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجن هايبرلوب ون"إن التقنية المتقدمة جدا للشركة سترى النور في السعودية قريبا، إذ سيمكن ربط الرياض بجدة بمسار لا يستغرق زمن الرحلة فيه 45 دقيقة، وبالقدية بمسار مدته خمس دقائق، بالإضافة إلى إمكانية ربط أطراف المملكة بسرعة فائقة. وذكر والدر أن وسائل التنقل التي نستخدمها اليوم تم تطويرها منذ أعوام طويلة وحان الوقت لتطويرها وتغييرها، بتقنية مثل "هايبر لوب" التي حققت للشركة أرباحا تتجاوز 300 مليار دولار وتعد أهم نظام تقني متطور وصديقة للبيئة ومن خلالها ستتم إعادة هيكلة المدن في العالم. كما أكد الدكتور وون بيو هونغ الرئيس التنفيذي في "سامسونج" حماس الشركة لتقديم جميع الإمكانات للمشاركة في المدن الذكية في السعودية خلال جلسة نقاش في ثالث أيام مبادرة مستقبل الاستثمار التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض. وقال رئيس "سامسونج": تجربة السعودية في توفير الطاقة مهمة ومتميزة والعالم يحتاج إليها، خاصة وأن استهلاك الطاقة في العالم يتزايد سنويا. وأشار في الجلسة ذاتها إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء وتأثيرها الكبير في المرحلة المقبلة، خاصة أن الجيل الخامس سيحدث نقطة تحول كبيرة بمميزاته البارزة مثل السرعة والاستجابة والترابط الهائل.