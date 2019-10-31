حاكمة ولاية فيكتوريا الأسترالية تنوه بدور المملكة في مجال الموارد والتعدين

استقبلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى استراليا الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد IMARC في دورته السادسة، والذي تستضيفه حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية في مدينة ملبورن للفترة من 29 الى 31 أكتوبر الجاري.

وبحسب "واس" نوهت الحاكمة العامة لولاية فيكتوريا الاسترالية ليندا ديسو بمشاركة المملكة العربية السعودية بالمؤتمر وبدورها الدولي الرائد في مجال التعدين والموارد .

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي الذي إقامته الحاكمة العامة اليوم على شرف الوفد في القصر الحكومي بمدينة ملبورن بحضور عدد من المسؤولين الاستراليين ووالوفود المشاركة بالمؤتمر.

من جانبه توجه وفد المملكة المشارك بالمؤتمر بالشكر والامتنان لسفير المملكة العربية السعودية مساعد بن ابراهيم السليم واعضاء السفارة على حسن الاستقبال والتسهيلات التي قدمها لنجاح مشاركة المملكة في المؤتمر .