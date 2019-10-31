خبراء: السعودية في مقدمة الدول الأكثر استيرادا للقهوة

نظمت غرفة الشرقية أمس، ندوة بعنوان "رحلة القهوة المختصة"، التي تهتم بأكثر الدول استيرادا للبن، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وبحسب "واس" أكد خبـراء ومختصون في مجال صناعة القهوة، أن القهوة تأتي كثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط، وأن المملكة احتلت في السنوات الأخيـرة مرتبة متقدمة ضمن الدول الأكثر استيرادًا للبن.

وأشاروا إلى أن السوق السعودي يشهد نموًا كبيـرًا في استهلاك القهوة وارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية خلال العام الجاري2019م لنشاط المقاهي في المملكة بوجه عام وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص.

وبين المتحدثون، أن رحلة صناعة القهوة تنطوي على العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة سواء فيما يتعلق باستيرادها أو أماكن بيعها "المقاهي" بخاصة لما تذهب إليه التقديرات المحلية والعالمية بارتفاع الطلب على استهلاك القهوة خلال السنوات المُقبلة.