رئيس هيئة حقوق الإنسان يقف على الخدمات المقدمة للنزلاء في سجن المباحث العامة بالحائر

وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر, واطمأن على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

وبحسب "واس" تجول الدكتور العواد خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.

عقب ذلك زار مركز محمد بن نايف للمناصحة واطلع على ما يُقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.