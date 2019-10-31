ركود اقتصادي لهونج كونج خلال الربع الثالث من العام

أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الخميس أن اقتصاد المدينة دخل مرحلة الركود الفني خلال الربع الثالث من العام، وذلك بعد 12 أسبوعا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وجاء في بيان الحكومة أنه بعد حساب التغييرات الموسمية انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثالث ، بعد أن تراجع بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثاني.

وقالت الحكومة إن الانكماش يرجع إلى الحرب التجارية بين أمريكا والصين بالإضافة إلى " الأحداث الاجتماعية المحلية" في إشارة إلى المظاهرات التي أصابت المدينة بالشلل في عدة حالات.

وأضافت الحكومة أن التراجع يرجع جزئيا إلى الانخفاض الكبير في أعداد السائحين خلال ربع وحيد منذ 2003، عندما تعرضت المدينة لوباء سارس.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن المظاهرات لا توشك على التوقف، حيث من المقرر تنظيم مسيرة مساء اليوم ضد حظر ارتداء أقنعة الوجه في المظاهرات. وتتزامن المظاهرة مع الاحتفالات بعيد الهالوين، الذي عادة ما يشهد خروج الآلاف للاحتفال .

وكانت المظاهرات قد بدأت في هونج كونج في التاسع من يونيو الماضي للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه تسليم الجناة المطلوبين جنائيا للصين.