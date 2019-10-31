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  • "آبل" تربح 64 مليار دولار في الربع الأخير متخطية توقعات المحللين بمقدار 1 مليار دولار

رسومات بيانية وإنفوجرافيك

"آبل" تربح 64 مليار دولار في الربع الأخير متخطية توقعات المحللين بمقدار 1 مليار دولار

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سمات

آبل ايفون اتصالات اتصالات وتقنية الشركات الأمريكية

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