روسيا تخفض إنتاج النفط في أكتوبر والتزامها باتفاق أوبك+ عند 73%

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصدر إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر ، مما يمثل التزاما نسبته 73 في المائة بالاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها بشأن الإمدادات.

وبلغ إنتاج روسيا النفطي 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر بحسب ما نشرت"رويترز" .