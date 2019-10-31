ارتفاع الأرباح التشغيلية "تومسون رويترز" في الربع الثالث

تحولت شركة تومسون رويترز، الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء، إلى تسجيل صافي خسارة في الربع الثالث من العام، لكن إيراداتها وأرباحها التشغيلية زادت.

وتكبدت الشركة صافي خسارة 44 مليون دولار أو تسعة سنتات للسهم مقارنة مع أرباح بقيمة 302 مليون دولار أو 39 سنتا للسهم في الفترة المقابلة قبل عام ، بحسب ما نشرت "رويترز".

وبلغت الأرباح المُعدلة 27 سنتا للسهم.