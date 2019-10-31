انتعاش تجارة التجزئة بألمانيا 3%

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا عن استمرار النمو الاقتصادي لتجارة التجزئة في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن حجم المبيعات بقطاع تجارة التجزئة في ألمانيا زاد خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة حقيقية تبلغ 3.4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

يشار إلى أن النسبة الحقيقية هي النسبة التي يتم حسابها بعد حساب تغييرات الأسعار، فيما بلغت الزيادة الاسمية لحجم المبيعات بالقطاع، أي دون حساب هذه التغيرات، نسبة 3.5 في المائة.

وفي إجمالي التسعة أشهر الأولى من هذا العام، زاد حجم المبيعات في قطاع التجزئة بألمانيا بقيمة حقيقية تبلغ نسبتها 3.1 في المائة وبقيمة اسمية تبلغ نسبتها 3.7 ف المائة بحسب ما نشرت "الألمانية".

يشار إلى أن الاستهلاك الخاص يعد داعما مهما بالنسبة للاقتصاد الألماني.