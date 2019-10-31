"الصناعات الكهربائية" تكمل المرحلة الأولى من شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية أنه في تاريخ 30/10/2019م تم الانتهاء من (المرحلة الأولى) من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد بتاريخ 24/4/2019م والذي تم نشر نتائجه في موقع تداول بتاريخ 25/4/2019م وذلك على النحو التالي:

-فترة الشراء سنة من تاريخ موافقة الجمعية

- عدد الأسهم المشتراة 11000

- قيمة الأسهم المشتراة 162800

- متوسط سعر الشراء للسهم 14.80