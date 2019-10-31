أرباح "المعمر لأنظمة المعلومات" تتراجع إلى 14.4 مليون ريال خلال الربع الثالث

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات إلى 14.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 16.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 12%.

وبلغ الربح التشغيلي 21 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 7%.



بينما بلغ اجمالي الربح 33 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 35 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 5%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 39 مليون ريال، مقابل 28 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 39%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.45 ريال، مقابل 1.76 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.