"طباعة وتغليف" تسجل صافي ربح 2.7 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت الشركة السعودية للطباعة والتغليف صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 2.7 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسارة 11.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ الربح التشغيلي 15.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 0.39 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 3,792.307%.



بينما بلغ اجمالي الربح 46 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 31 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 50%.

أما صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية فبلغ 34 مليون ريال، مقابل خسارة بـ 33.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 3%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.57 ريال، مقابل خسارة بـ 0.56 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.