نيكي يرتفع 0.29% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وصعد نيكي 0.29 في المئة إلى 22910.10 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة إلى 1666.36 نقطة.