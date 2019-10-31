نيويورك تمنع بيع وجبات كبد الأوز "فوا جرا" بدءا من 2022

إذا كنت من محبي وجبات كبد البط والأوز المعروفة باسم "فوا جرا" ، فعليك مراجعة خططك إذا كنت تعتزم زيارة نيويورك الأمريكية للاستمتاع بهذه الوجبات اعتبارا من 2022.

فمن المقرر أن يتم حظر بيع وجبات كبد البط والأوز في نيويورك بعد أن صوت مجلس المدينة الأربعاء على حظر بيع الأطعمة التقليدية الفرنسية.

وسيصبح الحظر في المطاعم والمتاجر ساري المفعول في عام 2022 ، مع فرض غرامة قدرها ألفا دولار لمن يخالف ذلك.

ورحب نشطاء رعاية الحيوان بهذه الخطوة ، قائلين إن إنتاج تلك الوجبات يعد ممارسة "قاسية".

وكان مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه جزءا من حزمة تشريعات تعالج "القسوة ضد الحيوان"، والتي ستمنع أيضًا الخيول من سحب العربات في الأيام التي تشهد رطوبة ، وإنشاء مكتب رئيس بلدية لرعاية الحيوانات.