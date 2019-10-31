كاريكاتير 2019/10/31

كاريكاتير
- تنسيق بين الرياض وأبوظبي لإصدار تأشيرة مشتركة.. والتطبيق المتوقع في 2020
- ولي العهد يشهد انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار.. توقيع 23 اتفاقية بـ 56 مليار ريـال
- «البيئة»: لا رسوم على استهلاك مياه الآبار في المزارع.. والعدادات لقياس الاستخدامات
- توقيع عقد استشاري لمشروع «الجسر الموازي» مع تحالف 3 شركات
- السعودية تتبنى مفهوم الاقتصاد الكربوني وتطرحه في قمة العشرين
- رئيس "البحر الأحمر": سنستقبل أول زائر في المشروع مع نهاية 2022
- تصنيف 28 كيانا وفردا داعما لإرهاب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله
- الراشد: تعديل نظام "بنك التنمية" سيرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في المحتوى المحلي
- دراسة: مئات الملايين يعيشون على أراض مهددة بارتفاع منسوب البحار بحلول 2050
- «أبل» تتجسس عليك.. وخطوة واحدة تمنعها
أضف تعليق