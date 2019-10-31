طاقة وبيئة وتقنية .. سلسلة نقاشات حيوية تتصدر نقاشات اليوم الثاني من «مبادرة الاستثمار»

دخلت "مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2019" المنعقدة في العاصمة الرياض، يومها الثاني بسلسلة من النقاشات الحيوية حول قضايا البيئة، وقطاع الطاقة، ومدى سرعة وحجم التحول اللازمين للحصول على مصادر الطاقة المتجددة.

وتطرقت مناقشات اليوم الثاني من جلسات المبادرة إلى نماذج الاستثمار المشترك، وكيف تسهم في تحقيق النجاح والنمو الواسع ضمن مجالات الابتكار المختلفة.

وأكد دينيس جونسون، كبير الاستراتيجيين في صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق "مستمر في تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية ويخطط لمزيد من التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللازمة لتأسيس وبناء المدن الذكية، علاوة على الاستثمار في الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني".

ومن بين النقاشات التي دارت اليوم كانت الفرص والتحديات، التي يواجهها ما يعرف بـ"اقتصاد الكربون الدائري" والتقنيات الحديثة، التي تعمل على إحداث تحول جذري في قطاع النفط استجابة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية القائمة في جميع أنحاء العالم.

وفي كلمة خاصة وجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى حضور الجلسة، عقب حوار جمعه مع لبنى العليان رئيسة مجلس الإدارة في شركة العليان المالية، تحدث عن التحول السياسي الذي تشهده بلاده، والتدابير التي تتخذها حكومته للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في البرازيل.

وشدد على أن مهمة الحكومة هي تحرير قوى السوق بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي، مبشرا المستثمرين من جميع أنحاء العالم بأن "البرازيل عادت وبقوة".

ويحضر فعاليات وجلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثالثة للعام 2019 قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، ما بين صانع قرار ومستثمر وخبير من أكثر من 30 دولة، وتعكس خلفيات الحضور تلك السمة العالمية للمبادرة، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39 في المائة، بينما يأتي 20 في المائة من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19 في المائة من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط نحو 15 في المائة. وأكد أكثر من ستة آلاف شخص حضورهم للحدث الكبير.

وانطلقت "مبادرة مستقبل الاستثمار" بغية تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات، التي تواجه العالم اليوم؛ ومنها قضايا الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمع، وتلتزم "مبادرة مستقبل الاستثمار" بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.