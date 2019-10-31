الضبابية تسيطر على تعاملات النفط .. مخاوف الحرب التجارية ووفرة الإمدادات

مالت أسعار النفط أمس إلى التراجع بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي جدد المخاوف على الطلب العالمي، وزاد من حالة عدم اليقين المهيمنة على مسار السوق، فيما تلوح في الأفق وفرة إمدادات خلال العام المقبل.

وتلقت الأسعار دعما من انخفاض المخزونات ومن استمرار جهود المنتجين في "أوبك" وخارجها في خفض الإنتاج مع احتمال تعميق هذه التخفيضات في الاجتماع المقبل في كانون الأول (ديسمبر) في فيينا.

ويقول محللون نفطيون إن حالة التشكك حول وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ازدادت في الفترة الراهنة، وسط تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فضلا عن تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسة وانكماش الاقتصادات، خاصة في الصين والهند وألمانيا كأبرز الأمثلة.

في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، سيفين شيميل، مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، إن ترحيب "أوبك" بفكرة تعميق خفض الإنتاج هو دلالة على مرونة السياسات والرغبة في الوصول لأعلى مستويات الكفاءة في عمل المنتجين المشترك وللتغلب على صعوبات السوق وتحفيزها للوصول للتوازن والاستقرار المستدام.

وأضاف أن مستويات المطابقة لاتفاق خفض الإنتاج الحالي والمطبق حتى نهاية آذار (مارس) جيدة للغاية لدى أغلب المنتجين، وأن حالات ضعف الالتزام محدودة وما زالت علاقات الشراكة بين المنتجين تثبت قدرتها على مواجهة سوق تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية وباستمرار نزاعات التجارة وما يترتب عليها من مخاوف الركود والانكماش واحتمالات ضعف الطلب العالمي العام المقبل.

من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن هبوط أسعار النفط بشكل لافت في الأسابيع الماضية تزامن مع استمرار تأجج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما أثار على نحو واسع حالة المخاوف على الطلب، بينما وجد في المقابل استمرار الإنتاج الأمريكي في إغراق السوق.

وأضاف جيراس، أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين، إلا أن النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة ما زال يقود وفرة الإمدادات ويعوض تقليص الإنتاج في دول "أوبك" وحلفائها، ونجح في توفير أغلبية العرض الإضافي، الذي فاق نمو الطلب، موضحا أن إنتاجية الآبار البرية كانت قد تصدرت 2017، لكنها شهدت انخفاضات حادة في 2018، تلتها انخفاضات أخرى أكثر حدة في 2019.

من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية"، أندرو موريس، مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، أن الإنتاج الأمريكي لا يستطيع الاستمرار في مستويات مرتفعة في بيئة سعرية تواصل التراجع، ولذا فهو يأمل في تعميق تخفيضات إنتاج "أوبك+" حتى يستفيد من انتعاش الأسعار المتوقع والمصاحب لتلك التخفيضات الجديدة، مشيرا إلى أن أحدث التقديرات السوقية تظهر أن متوسط أسعار النفط بحاجة إلى نحو 60 دولارا للبرميل لدعم مستوى الإمدادات في الولايات المتحدة مرة أخرى ومساعدتها على مواصلة الحفر والاستثمار بوتيرة مرتفعة مجددا.

وأضاف موريس أن حالة عدم اليقين تهيمن على مسار وتحولات سوق النفط العالمية في ضوء تباطؤ التقدم في مفاوضات التجارة، علاوة على التقرير الهبوطي لوكالة الطاقة الدولية حول الطلب النفطي، لافتا إلى أن وفرة الإمدادات تلوح بالفعل في الأفق، وقد قوبلت بتقارير تفيد بأن السعودية مستعدة لخفض إنتاجها لأبعد من المستوى الحالي، في الوقت الذي تتجه فيه دول الإنتاج في "أوبك" وحلفائها إلى إجراء تخفيضات أوسع في الاجتماع الوزاري المقبل.

بدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ماثيو جونسون، المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن حالة تباطؤ الإنتاج الأمريكي المتوقعة لم تتبلور بعد، لافتا إلى بيانات صادرة عن "كومرتس بنك" الدولي، التي تؤكد أن تراجع نشاط الحفارات الأمريكية لا ينعكس على انخفاض نمو الإنتاج في البلاد بشكل واسع، ولكن ربما يكون هذا مجرد مسألة وقت وقد تحدث تدريجيا.

وأشار جونسون إلى قناعة بين قطاع كبير من الخبراء والمحللين الدوليين بأن الولايات المتحدة يجب أن تقلل أو تحد من أنشطة الحفر على نحو أوسع أو على أقل تقدير البقاء عند المستويات الحالية نفسها، لافتا إلى دعوة "أوبك" المتكررة للمنتجين الأمريكيين، خاصة في عاصمة الطاقة الأمريكية هيوستن إلى تحمل مسؤولياتهم والمشاركة في خطة استعادة التوازن في السوق والتوقف عن زيادة الإنتاج مع كل ارتفاع في مستوى أسعار النفط.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط أمس فيما طغى احتمال تأجيل تسوية للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 في المائة إلى 61.52 دولار للبرميل، وكان قد انخفض إلى 61.32 دولار.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 55.39 دولار للبرميل وتراجع في وقت سابق لمستوى متدن عند 55.16 دولار.

وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، هبطت المخزونات الأمريكية بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 436 مليون برميل، مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 ألف برميل.

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق في "سي.إم.سي ماركتس" في سنغافورة، إن "السوق تجاهلت إلى حد بعيد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وافترضت أن جانب الطلب سيظل ضعيفا في المستقبل القريب".

وتابعت "تبدد التفاؤل إزاء اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين يضغط أكثر على أسعار النفط، إذ إن مخاطر التجارة تتجه للارتفاع".