إعادة الهيكلة تكبد «دويتشه بنك» خسارة كبرى بـ 832 مليون يورو في 3 أشهر

تكبد "دويتشه بنك" خسارة بقيمة 832 مليون يورو (924.35 مليون دولار) في الربع الثالث من العام بسبب تكاليف عملية إعادة هيكلة كبيرة مع تراجع حاد في الدخل من قطاعه المهم لتداول السندات.

وبحسب "رويترز"، فإنه بموجب خطة إعادة الهيكلة في أكبر بنك في ألمانيا، التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام، سيقوم "دويتشه بنك" بشطب 18 ألف وظيفة، وتحمل تكلفة قدرها 7.4 مليار دولار، عبر تقليص عملياته المصرفية الاستثمارية الخاسرة بشكل كبير في نيويورك ولندن وأماكن أخرى، ما يحول التركيز إلى عملاء الشركات.

وتأتي عملية إعادة الهيكلة عقب فشل محادثات الاندماج مع منافس المصرف "كوميرتس بنك" في نيسان (أبريل) الماضي.

وتعد هذه ثاني خسارة فصلية على التوالي، إذ يواجه البنك تكاليف لإعادة تشكيل أنشطته، مقارنة بخسارة 3.15 مليار يورو في الربع الثاني وربح صاف 229 مليون يورو قبل عام.

ونزلت الإيرادات بالبنك 15 في المائة إلى 5.3 مليار يورو، وهي أقل من توقعات عند 5.6 مليار دولار بحسب "رفينيتيف"، وعزا البنك التراجع إلى قراره التخارج من أنشطة الأسهم.

ونزلت الإيرادات من قطاع تداول السندات المربح لدى "دويتشه بنك" 13 في المائة خلال الربع الثالث، ما يلقي الضوء على الضعف المستمر في المصرف الاستثماري التابع للبنك الألماني.

ويأتي ذلك مقارنة بزيادة 10 في المائة في الربع الثالث للبنوك الأمريكية، بحسب "جولدمان ساكس".

في المقابل، أوضح كريستيان زيفينج، رئيس مجلس إدارة المصرف، أن المصرف حقق أرباحا في قطاعات الأعمال الأربعة الرئيسة لديه.

وكان لإعلان أمس تأثير سلبي غير متوقع على أسهم "دويتشه بنك"، حيث انخفضت إلى 15 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.