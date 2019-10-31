ديربي جدة .. بين جريحين

"التعويض" هو الهدف الأول الذي تسعى إليه أربعة فرق تلتقي اليوم في افتتاحية الجولة التاسعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد في "ديربي الغربية"، ويحل الهلال ضيفا على الفتح، فيما يأمل الفيحاء والاتفاق مواصلة انتفاضتهما الأخيرة.

في جدة، سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مسرحا للقاء الجريحين، الأهلي (14 نقطة) تعرض للخسارة أمام الحزم 1 / 2 في بداية مشوار مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل تحقيق الفوز لخطف المركز الثاني مؤقتا من نظيره الشباب (15 نقطة).

أمام الاتحاد (9 نقاط) فحاله يغني عن السؤال بعد تعرضه لخمس خسائر منها ثلاث على التوالي آخرها أمام أبها 1 / 2.

وفي الأحساء، ليس الهلال (19 نقطة) والفتح (4 نقاط) بأفضل حالا من سابقيهما، وكلاهما تعرض للخسارة في الجولة الماضية، الأول تجرعها أمام النصر 1/ 2، ويسعى الأزرق إلى الفوز حتى يعيد الثقة إلى جماهيره قبل مواجهة أوراوا الياباني في التاسع من الشهر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي المقابل، الفتح انتفض انتفاضة قصيرة بعد سلسلة من الخسائر، بتعادل أمام الرائد 2/2 في الجولة السادسة وبعدها بفوز على العدالة 5 / 3، قبل أن يعود إلى السقوط مجددا بأمر الفيحاء 3 / 1 في الجولة الماضية.

وفي المجمعة، يتطلع الفيحاء (10 نقاط) إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا بعد الفتح عندما يستضيف الاتفاق بالرصيد نفسه، والأخير كسب العدالة 1 / 0.