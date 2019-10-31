موسى .. العودة بعد الـ 60

دخل النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر لكرة القدم، التدريبات الجماعية بعد غياب دام 60 يوما، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعانيها في الركبة والتي تعرض لها خلال نزال الفتح في الجولة الثانية في الـ30 من آب (أغسطس) الماضي.
وأصبح موسى رهن إشارة المدرب البرتغالي روي فيتوريا للدفع به أمام أبها السبت المقبل، في الجولة التاسعة في دوري كأس محمد بن سلمان، متى ما رأى حاجته إلى خدماته، فيما واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي.
وكان موسى قد تجاوز اختبارات لياقية وعضلية أمس الأول حيث شارك في جزء من التدريبات التكتيكية واللياقية، إلا أن الجهازين الفني والطبي فضلا عدم دخوله التدريبات الجماعية ليعود مجددا إلى العيادة الطبية ويواصل برنامجه التأهيلي.
واستهل فيتوريا الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، بعدها أخضع اللاعبين لتطبيق عديد من الجمل التكتيكية بالكرة، قبل أن يختتمها بمناورة وسط الملعب.
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