المولد: الخطيران .. لن يسجلا

أبدى زياد المواد مدافع فريق الاتحاد لكرة القدم ثقته بأن تكون صحوة فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الأهلي اليوم ضمن الجولة التاسعة، ليضرب بها أكثر من عصفور بحجر واحد، بتحقيق الانتصار الغائب، وإيقاف نزيف النقاط كي تعاد الثقة إلى المدرج واللاعبين.

وقال لـ"الاقتصادية" المولد: "ديربي جدة من المواجهات المحببة لكل الجماهير السعودية، تجمع العملاقين الاتحاد والأهلي، ونحن اللاعبين نلعب هذه المواجهات دوما للاستمتاع وإسعاد الجماهير، مضيفا "بغض النظر عن الأرقام وتاريخ المواجهات، فالاتحاد عملاق آسيوي يضم عناصر مميزة، ربما لم تخدمنا الظروف والنتائج في المباريات الأخيرة، لكن هذا لا يقلل من شأنه".

وشدد المولد على أن الأهلي يمتلك صفوة اللاعبين المحليين والأجانب، وقال "الاتحاد يضم نجوما مؤثرين، فالمواجهة صعبة وأمام فريق كبير، ندخل اللقاء بظروف قريبة، جريحين من الخسارة الأخيرة، لكن العودة ستكون لنا بإذن الله"، معترفا بخطورة خط هجوم الأهلي بقيادة السوري عمر السومة، ودجانيني تافاريس من الرأس الأخضر، وقال "هدافان خطيران، ومن أصعب المهاجمين، لكن خط دفاع الاتحاد قادر على إيقافهما والحد من خطورتهما، بإذن الله لن يسجلا".