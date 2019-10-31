جوميز: الأسد .. لا يموت

شارك الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، في التدريبات أمس بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
وكان جوميز قد ثمن لجماهير الهلال حرصها على الاطمئنان على صحته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام النصر الأحد الماضي، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "شكرا على كل رسائلكم لكن تذكروا جيدا، الأسد لا يموت، ويعود أكثر قوة .. أحبكم".
وركز الجهاز الفني بقيادة لوشيسكو على عدد من الجمل الفنية والتكتيكية ومناورة على جزء من الملعب استعدادا لنزال الفتح اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى اللاعب محمد كنو مرانا لياقيا بالجري حول الملعب مع أداء تدريبات متنوعة، في حين خضع سالم الدوسري لجلسة علاجية إثر تعرضه لنزلة معوية.
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