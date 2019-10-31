الاتحاد .. ذاكرة الفوز مفقودة

ربما تكون ذاكرة الفوز لدى فريق الاتحاد لكرة القدم مع الأهلي مفقودة، حيث لم يتذوق طعم الانتصارات على جاره اللدود في آخر 14 مباراة التقيا فيها في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث يلتقي الفريقان اليوم في المواجهة المباشرة الـ23 لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويعود آخر فوز للاتحاد على الأهلي قبل سبعة أعوام، وسبعة أشهر، ويومين، حينها فاز الاتحاد 1 / 0 لحساب الجولة الـ24 من دوري زين للمحترفين موسم 2011 / 2012، حيث لم يعرف الاتحاد طعم الفوز على الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة" في الدوري منذ تأسيسه. ويمتلك الأهلي الحصة الأكبر من الانتصارات في مواجهات الفريقين بواقع تسع مباريات، مقابل ستة انتصارات للاتحاد، وحضر التعادل في سبع مواجهات. كما يمتلك الأهلي الحصيلة الأكبر من الأهداف المسجلة في مواجهات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل 35 هدفا من أصل 59 هدفا سجلت في المواجهات الـ22، فيما سجل الاتحاد 24 هدفا.
ويخوض الفريقان اليوم المواجهة الثالثة المباشرة لهما في تشرين الأول (أكتوبر)، تعادل الفريقان 0/0 موسم 2013 / 2014، وكسب الأهلي الثانية 3 / 0 موسم 2017 / 2018. ويعد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هداف المواجهات المباشرة برصيد ثمانية أهداف سجلها في سبع مباريات.
- للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية .. الصادرات الألمانية تواجه خطر الانكماش في 2020
- اندماج مرتقب بين «فيات كرايسلر» و«بيجو» بقيمة 50 مليار دولار
- الضبابية تسيطر على تعاملات النفط .. مخاوف الحرب التجارية ووفرة الإمدادات
- تقرير أممي يدعو لإدماج المرأة في الاقتصاد الرقمي .. النساء الناجحات لا يشكلن تهديدا
- إعادة الهيكلة تكبد «دويتشه بنك» خسارة كبرى بـ 832 مليون يورو في 3 أشهر
الرياضة
- الأطرم: بيع حمدالله بالتصويت
- طائرتان تعيدان أمرابط وموسى للهلال
- ليما قبل مغادرته الرياض: قد أكون هنا
- وداع «مليوني» لـ «صانع قهوة» الهلال
- فيتوريا يرفض ابتعاث الغشيان
- تحسين وتمديد عقد حمدالله.. 5 أعوام بـ 25 مليونا
- والدة حمدالله: حصنته وشجعته
- نيجريدو يقترب من هجوم الهلال
- المحمدي: خشيت من اللاعبين.. ولم أرفض العمل مع جروس
- المالك: استثمار النصر.. مكسب
أضف تعليق