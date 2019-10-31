هندي: أصنع وأسجل

رفض عبدالباسط هندي؛ مدافع فريق الأهلي لكرة القدم، وصف نزال الاتحاد اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالسهل، على خلفية النتائج السيئة التي ظل يحققها الأخير، وقال "لقاءات الأهلي والاتحاد لا تخضع لأي معايير فنية، في ظل التنافس الطويل القائم بينهما".

وأضاف "بعيدا عن النتائج الأخيرة، لقاءات الديربي لا تعترف بها إطلاقا؛ كون لها حسابات خاصة، إذ تحتاج إلى استعداد خاص وتركيز عالٍ للظهور بشكل جيد". وبسؤاله عن سر تسجيله الأهداف، أجاب "أتدرب كثيرا منذ وجودي في الفئات السنية على الكرات العرضية، وأحرص كثيرا بمشاركة زملائي على الصناعة أو التسجيل، وأجيد التمركز في المكان المناسب".

وكان هندي؛ قد سجل هدفين في مرمى الفيحاء 3 / 0 في الجولة السادسة، وهدفا أمام الحزم 1 / 2 في الجولة الماضية. وأوضح هندي؛ أن الأهلي لديه رغبة كبيرة في حصد النقاط بعد خسارة الحزم، وقال "تأثرنا كثيرا كلاعبين وتعاهدنا بمسح تلك الصورة، ونريد المنافسة حتى نصل إليها يجب عدم التفريط في أي نقطة، ومهمتنا لن تكون سهلة".

وعن الهجوم الذي تعرض له دفاع الأهلي، قال "خط الدفاع مزيج بين الخبرة والشباب، وبالعكس فهو كباقي الخطوط قوي، ونسبة تسجيل الأهداف قليلة جدا، ونتدرب بشكل قوي ونعمل كثيرا في أن نكون جميعنا في أفضل حال"، مشيرا إلى أن المدرب السويسري كريستيان جروس؛ كشف لهم نقاط القوة والضعف في الاتحاد، مؤكدا أن اللقاء سيعطي اللاعبين الشباب ثقة كبيرة.