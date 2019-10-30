ولي العهد يلتقي رئيس وزراء بوركينافاسو

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية بوركينافاسو السيد كريستوف جوزيف ماري دابيري. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات التنموية والتعاون في مكافحة الإرهاب.



حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو وليد الحمودي. فيما حضر من جانب بوركينافاسو وزير التجارة والصناعة والصناعات الحرفية هارونا كابوري، وسفير جمهورية بوركينافاسو لدى المملكة مانسا اونتانا وعدد من المسؤولين.