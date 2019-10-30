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رئيس البرازيل يغادر الرياض بعد المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار

واس

غادر الرئيس جايير بولسونارو رئيس البرازيل والوفد المرافق له الرياض اليوم عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" .
وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي - الوزير المرافق - وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومندوب عن المراسم الملكية .

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