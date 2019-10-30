تدهور المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو .. التشاؤم يمتد لقطاع الخدمات

تدهورت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في تشرين الأول (أكتوبر) للشهر الثاني على التوالي، إذ امتد التشاؤم، الذي يخيم على قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات والمستهلكين في مؤشر سيئ لآفاق نمو التكتل الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، أفادت المفوضية الأوروبية أن مؤشرها الرئيس للمعنويات الاقتصادية في الدول الـ19 في منطقة اليورو نزل إلى 100.8 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) انخفاضا من 101.7 نقطة في الشهر السابق و103.1 في آب (أغسطس).

وجاء التراجع أكبر من متوسط توقعات السوق عند 101.1 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) وهبط بالمؤشر إلى أدنى نقطة منذ كانون الثاني (يناير) 2015.

وكانت المعنويات في قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، إيجابية في أيلول (سبتمبر) بالرغم من التشاؤم العام، لكنها تراجعت تسع نقاط في تشرين الأول (أكتوبر) من 9.5 قبل شهر. وهذا أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2015.

وتحولت المعنويات للأسوأ أيضا بين المستهلكين، وهو ما استتبع نزولا أيضا في المعنويات في قطاع التجزئة، حيث هبطت المعنويات إلى أقل من الصفر لأول مرة منذ تموز (يوليو).

وتوقع المستهلكون في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يفسر بعض الشيء تدهور معنوياتهم.

وفي بيان منفصل، ذكرت المفوضية أن مؤشرها لمناخ الأعمال، الذي يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، ارتفع إلى -0.19 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) من -0.23 قبل شهر، مقابل توقعات السوق بمزيد من الانخفاض إلى -0.24 نقطة.

وفي سياق آخر، اعتبرت كريستين لاجارد في تصريح إذاعي قبل يومين من تولي مهماتها على رأس البنك المركزي الأوروبي، أن الدول التي لديها فائض في الميزانية على غرار ألمانيا "لم تقم فعلا بالجهود اللازمة" على صعيد سياسات التحفيز المالي بهدف دعم النمو الهش.

وقالت لاجارد إن سياسات الانتعاش شهدت "تنسيقا جيدا مباشرة عقب الأزمة" ولكن "منذ ذلك الوقت، فإن دولا وبخاصة تلك التي تتمتع بهوامش على صعيد الميزانية، لم تقم فعلا بالجهود اللازمة، وأشير بطبيعة الحال إلى دول تملك بشكل مستمر فائضا في الميزانية مثل هولندا وألمانيا، وغيرهما عالميا".

وتساءلت المسؤولة التي ستخلف على رأس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، الذي كانت سياساته النقدية تواجه انتقادات في فرنسا، "لماذا لا يتم اللجوء إلى هذا الفائض والاستثمار في البنى التحتية - التي ندرك أنها بحاجة، بعكس ما نتخيل - لماذا لا يتم الاستثمار في التربية وفي النشاط الابتكاري إفساحا في المجال أمام إعادة التوازن في ظل الاختلالات الحالية؟".

وقالت الفرنسية الآتية إلى منصبها الجديد بعد إدارة صندوق النقد الدولي، إن "البنوك المركزية قامت عموما بعملها"، معربة عن أسفها في الوقت نفسه من أنها كانت في بعض الأحيان "وحيدة نوعا ما" في الواجهة.

واعتبرت أن في منطقة اليورو "لا وجود لعناصر تضامنية بما يكفي وهي منطقة عملة موحدة". وأضافت "إننا نتشارك في عملة واحدة ولكننا لا نتشارك كثيرا في السياسات المالية حاليا".

وأشارت أيضا إلى أنه "لا وجود لميزانية مشتركة لمنطقة اليورو" على الرغم من أنه "يبدو أن وزراء مال هذه المنطقة وضعوا أصولا ميزانية" يتعين حاليا على رؤساء الدول والحكومات التصديق عليها.