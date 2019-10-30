صندوق الاستثمارات العامة يبحث فرص استثمار 10 مليارات دولار في البرازيل

أعربت السعودية والبرازيل، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك دعمهما لتطلُّع صندوق الاستثمارات العامة إلى وضع خارطة طريق تهدف إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة التي تعود بالنفع على البلدين، وتصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار.

وكان الملك سلمان والرئيس البرازيلي، قد شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من مجالات التعاون بين البلدين متمثلة في (الدفاع، والطاقة، والشؤون الجمركية، والتأشيرات).

وشارك الرئيس جايير بولسينارو كضيف شرف في أعمال "منتدى مستقبل الاستثمار 2019" الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة لمناقشة اتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، كما شارك الرئيس بولسينارو في لقاء رجال الأعمال الذي عُقد في مجلس الغرف السعودية بالرياض، وحضره رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون والبرازيليون.