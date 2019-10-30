الملك يبحث مع رئيس نيجيريا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم محمد بخاري رئيس نيجيريا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين السعودية ونيجيريا وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومحمد الجدعان وزير المالية وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وعدنان بوسطجي سفير السعودية لدى نيجيريا.

كما حضره من الجانب النيجيري جوفري أونياما وزير الخارجية وأمينو مساري حاكم ولاية كاتسينا وعتيكو باقدو حاكم ولاية كبي أبو بكر وغانا أومرا حاكم ولاية برنو بابا وريتشارد أديني وزير الصناعة والتجارة والاستثمار وعيسى دودوسفير نيجيريا لدى السعودية.