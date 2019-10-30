تراجع أرباح "بورشه" التشغيلية بسبب الغرامات

سجلت شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات الرياضية ارتفاعا ملحوظا في إيرادتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب "الألمانية" أظهرت بيانات الشركة الأم، "فولكسفاجن"، اليوم أن إيرادات بورشه بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام نحو 20.5 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 7.2% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام .2018

وفي المقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية لـ "بورشه" بنسبة 15.6 % لتصل إلى 2.81 مليار يورو. ويبلغ هامش التشغيل للشركة بذلك 13.7 %، وهو أقل من حد الهامش الذي تطمح إليه "بورشه" منذ فترة طويلة وهو 15%.

وبدون احتساب غرامة الـ 535 مليون يورو، التي فرضها الادعاء العام على الشركة في مايو الماضي على خلفية فضيحة الديزل، حققت الأرباح التشغيلية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5 % لتصل إلى 3.35 مليار يورو، كما وصل هامش التشغيل إلى 16.3 %.

وكانت "بورشه" بدأت العام بأرقام مبيعات ضعيفة، إلا أن الاتجاه تغير حاليا. فخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 زادت مبيعات الشركة بفضل رواج الأعمال في الصين والولايات المتحدة بنسبة 3%. وسلمت الشركة خلال هذه الفترة أكثر من 202 ألف سيارة للعملاء على مستوى العالم.