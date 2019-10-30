الملك يبحث مع رئيس كينيا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم أوهورو كينياتا رئيس كينيا. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومحمد الجدعان وزير المالية وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية والدكتور محمد خياط سفير السعودية لدى كينيا.

كما حضره من الجانب الكيني أوكور كاناشوياتاني وزير المالية والتخطيط وجون مونيس وزير البترول والتعدين وبيتر مونيابيتر وزير الصناعة والتجارة والتعاون وتشارلز كيتير وزير الطاقة وبيتر أوقيقو سفير كينيا لدى السعودية.