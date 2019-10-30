الملك يبحث مع وزير خارجية الإمارات العلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات. ونقل الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات لخادم الحرمين الشريفين فيما حمله الملك تحياته وتقديره له. وقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. كما حضره من الجانب الإماراتي سلطان الجابر وزير الدولة والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى السعودية.