"أرامكو" ستخزن 4.6 مليون برميل من النفط في الهند

قال مسؤول اليوم إن الهند ستؤجر ربع مستودعات احتياطي البترول الاستراتيجي في بادور لأرامكو السعودية لتخزين نحو 4.6 مليون برميل من النفط مع سعي نيودلهي للحصول على استثمارات عالمية للتوسع في البنية التحتية للطاقة.

وبحسب "رويترز" يحرص منتجو النفط حول العالم على كسب موطئ قدم في الهند حيث يتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب علي الوقود مع نمو اقتصاد البلاد.

ووقعت شركة احتياطيات البترول الاستراتيجية الهندية الحكومية المخولة ببناء مستودعات النفط مذكرة تفاهم مع "أرامكو" للمشاركة في منشأة تسع 2.5 مليون طن بولاية كارناتاكا.

وقال إتش.بي.إس اهوجا الرئيس التنفيذي للشركة الهندية "وقعت ارامكو مذكرة تفاهم لمستودع واحد".

وتضم منشأة بادور للتخزين أربعة مستودعات متساوية الحجم.

وحتى الآن، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي تخزن نفطا ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للهند في مانجالور وأيضا في كارناتاكا. وفي العام الماضي، وقعت اتفاقا أوليا لاستغلال نصف احتياطي بادور.

وقال اهوجا إن أرامكو ينبغي أن تحتفظ بنحو 4.6 مليون برميل للاحتياجات الاستراتيجية للهند، ولكن يمكن أن تبيع الباقي للمصافي الهندية.

وتعتمد الهند على الواردات لتغطية نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من الخام ولديها مستودعات للطوارئ في ثلاثة مواقع لحمايتها من أي تعطل للإمدادات. وبمقدور المستودعات استيعاب 36.87 مليون برميل.