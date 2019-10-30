توقعات بتراوح سعر "برنت" بين 60-65 دولارا للبرميل في 2020

قال أعلى مسؤول تنفيذي في معهد اقتصادات الطاقة الياباني إن من المتوقع أن يتراوح سعر خام برنت بين نحو 60 و65 دولارا للبرميل في العام القادم إذ أن أي زيادات محتملة للأسعار بسبب المخاطر الجيوسياسية ستبدد أثرها الحرب التجارية المستمرة.

وبحسب "رويترز" قال ماساكازو تويودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمعهد في مقابلة خلال أسبوع الطاقة العالمي بسنغافورة إن غياب الاستقرار في الشرق الأوسط سيرفع أسعار النفط لكن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أن تؤثر بشكل سلبي على الأسعار.

وأضاف أن أسعار النفط عاودت الانخفاض في اليوم التالي لصعود برنت لما يزيد عن 70 دولارا للبرميل عقب هجمات على منشأت نفط في السعودية الشهر الماضي.

وقال "الكثيرون قلقون بشأن التراجع الاقتصادي على نحو ما، الوضع المتوازن عند نحو 60 دولارا للبرميل".

ودفعت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر برنت إلى قرابة 71.95 دولار للبرميل في 16 سبتمبر قبل أن تبلغ الأسعار عند التسوية 69.02 دولار للبرميل في اليوم نفسه.

ويجري تداول برنت حاليا عند ما يقل عن 62 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من الآفاق السلبية للاقتصاد، أضاف تويودا أن إجمالي استهلاك النفط في آسيا سيواصل النمو في السنوات العشر القادمة على الرغم من تراجع الطلب في اليابان وكوريا الجنوبية.

لكنه قال إن اليابان ما زالت بحاجة لتأمين مواردها من الطاقة بالنظر إلى أن نحو 85 بالمئة من الخام الذي تحصل عليه يُورد من الشرق الأوسط ونحو ثمانية إلى عشرة بالمئة من روسيا، على الرغم من أن الواردات من الأخيرة ليست ثابتة بالضرورة.