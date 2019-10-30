ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان 9.1% سنويا خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 9.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 6% بعد زيادة بنسبة 1.8% سنويا في أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 7.1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 3.5% شهريا، بعد ارتفاعها في الشهر السابق بنسبة 4.6% بحسب ما نشرت"الألمانية".

وزادت مبيعات سلاسل التجزئة الكبيرة بنسبة 10% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 9.4% بعد زيادتها بنسبة 0.3% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه زادت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6% سنويا بعد تراجعها بنسبة 4.7% سنويا في أغسطس الماضي.