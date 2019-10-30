"سيسكو" تربح 6.7 مليون ريال خلال الربع الثالث بانخفاض 39 %

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن تحقيق صافي ربح للربع الثالث من 2019 بلغ 6.7 مليون ريال بانخفاض 39.6 % عن الربع المماثل من 2018 والذي حققت فيه صافي ربح 11.1 مليون ريال.

وبلغ صافي الربح خلال الـ 9 أشهر الحالية 45 مليون ريال بارتفاع 89.8 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغ صافي الربح فيها 23.7 مليون ريال.

فيما بلغت قيمة المبيعات في الربع الثالث 172.2 مليون ريال بارتفاع 16.8 % عن الربع المماثل من 2018. كما بلغت قيمة المبيعات في الـ 9 أشهر الحالية 519.4 مليون ريال بارتفاع 24.7 % عن نفس الفترة من 2018.

وبلغت ربحية السهم 0.55 ريال خلال الـ 9 أشهر الحالية بعد أن بلغ 0.29 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.