"كيمانول" تخسر 32 مليون ريال في الربع الثالث من 2019

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن تحقيق صافي خسارة للربع الثالث من 2019 بلغ 32 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من 2018 والذي حققت فيه صافي ربح 22 مليون ريال.

وبلغ صافي الخسارة خلال الـ 9 أشهر الحالية 41 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغ صافي الربح فيها 43 مليون ريال.

فيما بلغت قيمة المبيعات في الربع الثالث 113 مليون ريال بانخفاض 39% عن الربع المماثل من 2018. كما بلغت قيمة المبيعات في الـ 9 أشهر الحالية 419 مليون ريال بانخفاض 22% عن نفس الفترة من 2018.

وبلغت خسارة السهم 0.34 ريال خلال الـ 9 أشهر الحالية بعد أن بلغ 0.36 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.