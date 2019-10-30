"المتقدمة للبتروكيماويات" تربح 213 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 5.4 %

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن تحقيق صافي ربح للربع الثالث من 2019 بلغ 213 مليون ريال بارتفاع 5.4 % مقارنة بالربع المماثل من 2018 والذي حققت فيه صافي ربح 202 مليون ريال.

وبلغ صافي الربح خلال الـ 9 أشهر الحالية 567 مليون ريال بارتفاع 5.4 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغ صافي الربح فيها 531 مليون ريال.

فيما بلغت قيمة المبيعات في الربع الثالث 647 مليون ريال بانخفاض 13 % عن الربع المماثل من 2018. كما بلغت قيمة المبيعات في الـ 9 أشهر الحالية 1.976 مليون ريال بانخفاض 1.1 % عن نفس الفترة من 2018.

وبلغت ربحية السهم 2.62 ريال خلال الـ 9 أشهر الحالية بعد أن بلغ 2.55 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.