فهد الداود رئيسا لمجلس إدارة"صناعة الورق"

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق من خلال "تداول"عن استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ سعد بن عماش الشمري ( عضو مستقل) من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة ، وتعيين المهندس/ فهد بن محمد الداود رئيساً لمجلس الإدارة.

علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين عضو جديد في المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.

وبهذا يتقدم مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للمهندس/ سعد بن عماش الشمري لمشاركته الفاعلة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

كما اعلنت الشركة لصناعة الورق عن استقالة رئيس لجنة المراجعة المهندس/ سعد بن عماش الشمري من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة .علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين عضو جديد في المقعد الشاغر في لجنة المراجعة وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.