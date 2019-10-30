"النقل الجماعي" تربح 95 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 0.3%

أعلنت النقل الجماعي"سابتكو" عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2019 ( تسعة أشهر ) بأرتفعت أرباح الشركة ، إلى 74.5 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2019 بنسبة قدرها 22%، مقارنة بأرباح 61.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

تدنى صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة النقل الجماعي بشكل طفيف إلى 95 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 95.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.34%.

قالت الشركة ان سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق على الرغم من ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 4.4% للأسباب التالية: -

• ارتفاع المصاريف الادارية.

• ارتفاع تكاليف التمويل في الشركة التابعة.

• انخفاض الايرادات الأخرى.

• زيادة حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك.

• ارتفاع الزكاة وضريبة الدخل.