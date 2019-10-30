"صناعة الورق": تأجيل إجتماع الجمعية العامة ودعوة لإجتماع ثالث سيتم الإعلان عنه لاحقاً

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول والثاني)والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء بتاريخ 29-10-2019 بمقر الشركة بمدينة الدمام وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 21.57% . وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. الجدير بالذكر أن الإجتماع الثالث سينعقد بمن حضر بناءً على الإنظمة واللوائح.