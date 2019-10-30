اندماج البنك الأول و«ساب» يفوز بجائزة «صفقة العام»

حصل اندماج البنك الأول وبنك "ساب" على جائزة "صفقة العام" خلال حفل توزيع جوائز القانون المالي الدولي للشرق الأوسط لهذا العام، حيث أسهمت هذه الصفقة في صناعة التاريخ المصرفي السعودي وأنشأت ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في المملكة.

وصرح سورين نيكولاجسن، نائب العضو المنتدب للدمج والتحول في "ساب" "والعضو المنتدب السابق للبنك الأول" الذي تسلم الجائزة نيابة عن البنك المندمج حديثا، قائلا: "لم تحدث من قبل أي عملية اندماج بهذا الحجم والأهمية في المملكة، وفي كل مرحلة جديدة نصل إليها، كنا نفتح آفاقا جديدة ونمهد الطريق لعمليات الاندماج المستقبلية في المملكة، إذ إن هذه الصفقة مثلت تحديا حقيقيا، لكن كان دافعنا هو فرصة إنشاء أفضل بنك في المملكة ـ ويسرني القول إن اندماجنا يسير الآن على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك الهدف".

لقد اكتمل الاندماج القانوني للبنكين في 16 حزيران (يونيو) وبذلك تم جمع إرث اثنين من أعرق البنوك في المملكة. إن اكتمال هذا الاندماج يسلط الضوء على نضج السوق المالية في المملكة، حيث إن استراتيجية "رؤية المملكة 2030" تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتيسير الاستثمار الدولي.

وأضاف نيكولاجسن قائلا: "أود أن أهدي هذه الجائزة لكل من أسهم في جعل عملية الدمج حقيقة واقعة كما أود أن أعبر عن خالص امتناننا للسلطات الإشرافية في المملكة على دعمهم المتواصل. والشكر موصول في المقام الأول إلى موظفينا، سواء كانوا من المشاركين مباشرة في عملية الدمج، أو من يعمل على ضمان حصول عملائنا على خدمات متميزة على النحو المعتاد ودون انقطاع، حيث أدى كل واحد منهم الدور المنتظر منه".

لقد عزز البنك المندمج مكانته كمؤسسة مالية مرموقة من الطراز الأول في المملكة بالنظر إلى حجم إجمالي أصوله التي بلغت 257 مليار ريال والإيرادات التي بلغت 10.9 مليار ريـال، كما في نهاية السنة المالية 2018. كما حقق الدمج ارتفاعا في حجم وقدرات البنك على دعم قاعدة عملاء متنوعة ومتوسعة باستمرار، مع توفير اتصال دولي لا نظير له للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز مجلة القانون المالي الدولي للشرق الأوسط يقام سنويا للاحتفال بالصفقات الأكثر ابتكارا والفرق التي تعمل في إنجاز هذه الصفقات.