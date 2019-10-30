بريجوفيتش يصدم الاتحاد بطلب «فسخ العقد»

أوضحت المصادر، أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، طالب إدارة النادي بفسخ العقد الذي يربطهما في السوق الشتوية في كانون الثاني (يناير) المقبل لعدم إيفائهم بوعودهم الخاصة بصناعة فريق قوي ينافس في كل البطولات.

ويرى بريجوفيتش، أن تفريط الاتحاد، في أسماء بقيمة الإيفواري سانوجو، وجاري رودريجيز، لاعب الرأس الأخضر، فرط عقد الفريق ما تسبب لاحقا في الأزمة الفنية الحالية التي انعكست على النتائج في دوري أبطال آسيا، والدوري المحلي.

وتطرقت الصحافة اليونانية أمس إلى سبب آخر يدفع بريجوفيتش، إلى المغادرة، يتعلق بأن إدارة أنمار الحائلي، لا ترغب في تحمل الفاتورة الباهظة في عقد المهاجم الصربي، الذي يحصل على راتب سنوي مضافا إليه المكافآت يلامس أربعة ملايين يورو، لذا تمضي في طريق التخلص منه في أقرب وقت ممكن رغم أن عقده يمتد حتى 2023.

ومن المنتظر أن يصل إلى جدة وكيل أعمال المهاجم الصربي، للاجتماع مع إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة أملا في الاتفاق على صيغة تنهي العقد بين الطرفين.

في السياق، يراقب نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، تطورات الموقف، إذ يخطط لكسب توقيع بريجوفيتش، للاستفادة من قدراته التهديفية الكبيرة، علما بأن قيمته السوقية الحالية تبلغ ستة ملايين يورو.

ولم يسجل بريجوفيتش، سوى هدف واحد في شباك الرائد 3 /1، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أبعده التشيلي لويس سييرا، مدرب الاتحاد السابق، من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا، وأبقى عليه في كثير من مباريات دوري المحترفين على دكة البدلاء.

من جانب آخر، سيجهز الوطني محمد العبدلي، مدرب الاتحاد، اللاعب محسن فلاتة، ليكون بديلا للمغربي مروان داكوستا، المتوقع بشكل كبير غيابه قبل لقاء الديربي أمام الأهلي، في قمة مباريات المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويترقب العبدلي، التقرير الطبي لقطع الشك باليقين حول الوضع الصحي لداكوستا، وإمكانية الاستعانة به في الديربي من عدمها بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء أبها 1 /2، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وأدى اللاعبون التدريب الرئيس للديربي أمس، فيما فرض الجهاز الإداري، سياسة الصمت، لإضفاء مزيد من التركيز، في ظل استهداف العودة إلى سكة الانتصارات على حساب الأهلي.