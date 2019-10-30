موسى يتدرب ويعود إلى العيادة

طالب البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، اللاعبين خلال اجتماعه بهم أمس بعدم الالتفات إلى ما يثار إعلاميا وفي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشوة الفوز على الهلال 2 / 1 في الجولة الثامنة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "أمامنا مزيد من العمل، وبالتكاتف سنصل إلى أهدافنا".

وأضاف "هدفنا أن نصل إلى المركز الأول، وأن نكون في القمة دائما واثق أننا سنصل، وعلينا مضاعفة الجهد والفوز في كل مباراة على حدة إلى حين تحقيق ما نريد"، مشيدا في الوقت نفسه بما قدمه الفريق.

من ناحية أخرى، تجاوز اللاعب النيجيري أحمد موسى اختبارات لياقية وعضلية خضع لها في بداية التدريبات أمس، حيث شارك في جزء من التدريبات التكتيكية واللياقية، إلا أن الجهازين الفني والطبي فضلا عدم دخوله التدريبات الجماعية ليعود مجددا إلى العيادة الطبية ويواصل برنامجه التأهيلي بجانب عبدالفتاح آدم.

وينتظر أن يشارك موسى في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين يتحدد بعدها مدى قدرته على المشاركة أمام أبها السبت المقبل ضمن الجولة التاسعة.

وفي المقابل، أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب عبدالرحمن العبيد وجود شد عضلي خفيف لن يبعده عن التدريبات.

وكان النصر قد استأنف تدريباته اليومية تحت إشراف فيتوريا واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الهلال بتدريبات استرجاعية، فيما خضع البقية لتدريبات تكتيكية ومناورة خفيفة في منتصف الملعب.