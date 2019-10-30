المالك: سنتوسع برعايتين .. محلي وأجنبي

أكد لـ "الاقتصادية" سلمان المالك مدير شركة STeam الرياضية أنه لا علاقة لهم بتذاكر مباراة فريق الهلال لكرة القدم والنصر 1 / 2 ضمن الجولة الثامنة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأنهم فقط معنيون بمواجهة الأهلي والاتحاد غدا في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة التاسعة.

وقال "لدينا شراكة كاملة مع الأهلي والاتحاد وقمنا بطرح تذاكر الديربي الغربي، عبر موقع مكاني الذي يعرف بخبرته الطويلة في بيع التذاكر بالشكل الذي يرضي طموحات محبي الناديين إضافة إلى خبرته في ملعب "الجوهرة المضيئة"، وآلية توزيع المقاعد ودخول الجماهير في مثل هذه المباريات".

وأضاف "لن تحدث أي مشكلات في تذاكر الديربي الغربي، ونحن في الشركة مستعدون للمباراة التي نتمنى أن تكون على قدر التطلعات، وفريقنا موجود والأمر ليس بجديد علينا".

وتابع "الشركة ستتوسع في رعايتها للأندية، وسيكون خلال الشهرين المقبلين هناك رعايتان لفريق محلي وآخر أجنبي".