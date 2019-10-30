جروس للاعبين: أوقفوا هدر النقاط

فند السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون في لقاء الحزم الذي كسبه الأخير 2 /1 في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أثناء المحاضرة الفنية التي استخدم فيها تقنية "البروجيكتر"، التي استمرت لمدة نصف ساعة.

وعرض جروس اللقطات الفنية التي حدثت من خلالها أخطاء فنية بعد أن تم حصرها من قبل مساعديه الفنيين، وأبلغ اللاعبين بأن الجميع يتحمل نتيجة الخسارة تلك من جهاز فني وإداري ولاعبين ولا يتحملها طرف معين.

وقال لهم، "نعمل كفريق واحد ونشترك في الفوز والخسارة، وما نحتاجه حاليا هو العمل على تلافي الأخطاء لوقف هدر النقاط، وما زال الطريق طويلا والفرصة قائمة للمنافسة". وأضاف، "حتى يتحقق ذلك علينا أولا الابتعاد عن الوقوع في أي أخطاء والعمل على كسب النقاط الواحدة تلو الأخرى، وكلنا ثقة في إمكاناتنا، ولدينا الأفضل لنقدمه وإظهار ذلك بدءا من لقاء الاتحاد المقبل".

ميدانيا، رفض المدرب السويسري الكشف عن ملامح التشكيلة الأساسية التي ينوي اللعب بها، إلى جانب الطريقة الفنية التي سيتبعها في لقاء الغد، إلى حين تدريبات اليوم، إذ اكتفى في الحصة التدريبية التي جرت البارحة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي بإيضاح طريقة لعب الاتحاد والنقاط الفنية التي يحب الحذر منها إلى جانب بعض النقاط الفنية التي يجب استغلالها، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى بينهما مناورة ميدانية.

وفي شأن آخر، شارك الجزائري يوسف بلايلي في التدريبات بعد أن منحه الجهاز الطبي الذي يقوده التونسي حاتم جمعة الضوء الأخضر في ظل شعوره بإرهاق في الأيام الماضية، حيث أكد اللاعب جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في اللقاء بعد أن أثبتت الفحوص الطبية مقدرته على اللعب بجانب زملائه اللاعبين.