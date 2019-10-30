اكتشاف مواهب جدة والدمام

أوضح بندر الأحمدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، سعيهم لاكتشاف وتطوير المواهب، وقال "هدفنا توفير بيئة عالية المستوى للمواهب الذين لم تسبق لهم فرصة الانضمام للمنتخبات أو الأندية".

وكان اتحاد القدم، قد أعلن عن مراكز التدريب الإقليمية لتوفير فرص لاكتشاف المواهب وصقلها وفق خطة طويلة المدى، حيث سيتم استهداف الفئات تحت الـ12 و14 عاما في 14 يوما اعتبارا من اليوم في مركز جدة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وفي الدمام على ملعب "أرامكو" في الظهران.

وستكون التدريبات الأحد والأربعاء خلال الأسبوعين بواقع ثلاث ساعات من التدريب، تشمل الجوانب العملية والنظرية مع التطوير والتقييم المستمر على أن يكون التسجيل عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لاتحاد القدم.